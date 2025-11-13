Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нарушении правил дипломатией украинской делегацией.

Как отметил представитель Кремля, комментируя заявление замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, выразившего недовольство главой российской делегации Владимира Мединского, Киев не владеет правилами дипломатии и хорошего тона.

«С кем бы ты ни вёл переговоры, его нужно уважать. И как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правила дипломатии, правила хорошего тона. Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем», — сказал он.

В Кремле отреагировали на заявления Киева по переговорам

Ранее Кислица пожаловался, что российская переговорная группа якобы обижала делегатов с Украины и пожаловался на то, что ему приходилось слушать Мединского.