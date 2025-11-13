Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Украина объявила о прекращении переговоров с Россией по указанию западных стран. Об этом депутат рассказал News.ru.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица ранее заявил, что Киев приостановил переговоры с Москвой из-за отсутствия прогресса. Он сообщил, что представители России приходят на переговоры с «очень жестким мандатом» и «отстаивают те позиции, которые им были заданы».

По словам замминистра, на встречи в Стамбуле российские переговорщики приезжали с досье на каждого участника украинской делегации и иногда говорили «провокационные и довольно неприятные вещи». В ответ в МИД России заявили о готовности Москвы возобновить переговоры в Турции, подчеркнув, что «мяч находится на украинской стороне». Толмачев выразил уверенность, что в заявлениях о приостановке переговоров «не обошлось без Запада».

«Украина - несамостоятельный участник, она лишена субъектности и независимости. Ни о каких суверенных решениях речи не идет», - заявил депутат.

На Украине раскрыли, почему прекращены переговоры с Россией

По его мнению, заявления Кислицы подтверждают, что Киев «недоговороспособен». Толмачев подчеркнул, что задача Владимира Зеленского - продолжать боевые действия.