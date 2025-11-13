Шойгу прокомментировал слова генсека НАТО о Путине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте демонстрирует непоследовательность, когда говорит, что не обращает внимания на выступления президента России Владимира Путина, но при этом так оперативно стремится их прокомментировать. Об этом заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, современным европейским политикам свойственно не только дефицит навыков дипломатии, но и отсутствие чувства такта.

«Возникает резонный вопрос, если товарищ Рютте не обращает внимания на выступления президента России, то почему он так оперативно стремится их прокомментировать?» — сказал он.

Так он отреагировал на заявление генсека НАТО о том, что он давно перестал слушать заявления российского лидера.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО необходимо прислушаться к словам президента России Владимира Путина, чтобы понять позицию российской стороны.