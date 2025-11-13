В случае реальной угрозы со стороны западных стран Россия может нанести превентивный удар. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что лучшая защита — это нападение. Если Москва увидит или западные страны ее убедят, что они действительно нанесут удар, то она атакует первой.

«Мы не будем ждать удара по нам, чтобы мы понесли потери. Зачем нам это нужно? Мы лучше сами распишем под хохлому», — заявил Колесник.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Европы активно готовятся к возможному военному конфликту с РФ. Он отметил, что сербское государство должно продолжать вооружаться, поскольку находится «между молотом и наковальней».