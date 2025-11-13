Европейский союз является зоной отчуждения, для посещения которого нужно оформлять специальный пропуск. Так отреагировал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на слова главы евродипломатии Каи Каллас на счет того, что поездка в ЕС – это привилегия, а не данность, передает РИА Новости.

«Видимо, именно поэтому глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что «путешествовать по странам ЕС – это привилегия, а не данность». Действительно в такие «зоны отчуждения прав человека» следует получать отдельный пропуск», - отметил он.

При этом Шойгу напомнил, что существуют европейские хартии про свободу передвижения людей по территории ЕС. Они, по его словам, были попраны. Ранее сообщалось, что гражданам РФ официально запретили выдавать шенгенские визы с 8 ноября текущего года.

На эти заявления Каллас отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала главу евродипломатии редкого ума человеком.