G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) призвали к прекращению огня в украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление государств.

В документе подчеркивается, что стороны пришли к необходимости немедленное прекратить огонь на Украине.

«Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — отмечается в заявлении.

Во время встречи в Канаде министры снова поддержали суверенитет Украины.

Ранее в G7 захотели усилить давление на Россию из-за Украины.