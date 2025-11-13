Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале подверг критике заявления президента Финляндии Александра Стубба о готовности к диалогу с Россией. По мнению политика, публичные миролюбивые высказывания финского лидера призваны замаскировать активную подготовку Евросоюза к конфронтации с Москвой.

Пушков утверждает, что Стубб действует двулично: в приватных беседах с руководством ЕС обсуждает агрессивные сценарии против России, а публично изображает себя сторонником диалога. Такой подход, по версии сенатора, направлен на установление близких отношений с Дональдом Трампом и одновременное успокоение общественного мнения на фоне наращивания военной активности ЕС.

Пушков заявил, что содержательный диалог между Москвой и Брюсселем возможен только после кардинального изменения политического курса Евросоюза, который в настоящее время направлен на разрыв отношений с Россией. Сенатор выразил уверенность, что при нынешнем руководстве ЕС и ключевых стран-участниц возобновление конструктивного взаимодействия невозможно.

