В Кремле пообещали соответствующие действия в случае ядерных испытаний США

В Кремле заявили, что слова госсекретаря США Марко Рубио о возобновлении испытаний ядерного потенциала означают подтверждением того, что Вашингтон выходит из договора о запрете на ядерные испытания.

"Испытания ядерного оружия означают, что будет прерван достаточно длительный период, когда действовал всеобъемлющий запрет на ядерные испытания. Как говорил наш президент, уже неоднократно, в этом случае РФ будет действовать соответственно", - сказал он.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп осуществит испытания ядерного оружия, которые в том числе затронут средства его доставки, с целью убедиться в его безопасности.