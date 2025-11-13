Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью «Известиям» заявил, что российская сторона предприняла все необходимые шаги для продолжения переговоров с Украиной, которые в настоящее время находятся в состоянии паузы более 100 дней.

Дипломат подчеркнул, что именно Украина де-факто заблокировала переговорный процесс, не проявляя активности в его продолжении.

МИД Украины объявил об остановке переговоров с Россией до конца 2025 года

По словам Мирошника, украинская сторона прилагала значительные усилия, чтобы переложить ответственность за срыв переговоров на Россию, заявляя о якобы отсутствии у Москвы желания к миру, в то время как сама Украина, как отметил дипломат, в конечном итоге была вынуждена признать свою неспособность к конструктивным действиям в рамках переговорного процесса.

