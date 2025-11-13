Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы провести российско-американский саммит в Будапеште при условии, что он будет основан на тщательно проработанных итогах встречи на Аляске. В эксклюзивном комментарии для ТАСС, который итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать, глава МИД РФ отметил, что конкретная дата саммита пока не определена, но контакты между двумя странами продолжаются.

Лавров опроверг информацию Financial Times о связи отмены саммита с российским меморандумом по Украине, назвав эту версию ложной. По его словам, издание исказило последовательность событий, чтобы переложить ответственность на Москву и отклонить президента США Дональда Трампа от курса на устойчивый долговременный мир. Министр обвинил европейских покровителей Владимира Зеленского в стремлении добиться лишь временного прекращения огня для перевооружения "нацистского режима".

Лавров оценил перспективы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

В качестве примера преднамеренных фальсификаций Лавров привел случай с BBC, которая, по его утверждению, подделала видео с речью Трампа, вложив ему в уста призыв штурмовать Капитолий.

Ранее сообщалось, что Кремль прокомментировал информацию о южноафриканских наемниках на Украине.