Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о значительном дисбалансе в процессе репатриации тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.

© Московский Комсомолец

Данное заявление прозвучало в рамках интервью, которое итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать.

По его словам, в текущем году российская сторона передала Украине более 9 000 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен Москва получила от Киева 143 тела павших российских бойцов.

МИД: Итальянская газета отказалась публиковать интервью с Лавровым

Глава МИД РФ подчеркнул, что выводы из этой статистики следует делать самостоятельно, отметив при этом, что информация о потерях на поле боя обычно не подлежит публичному обсуждению.

Ранее сообщалось, что Лавров подтвердил готовность России к саммиту с США в Будапеште.