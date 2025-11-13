Итальянская газета взяла интервью у Лаврова и отказалась его публиковать

Одна из ведущих итальянских газет Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

© mid.ru

В ведомстве рассказали, что предложили Corriere della Sera взять эксклюзивное интервью у Лаврова, чтобы остановить поток лжи и фейков в итальянских СМИ в статьях о России. Издание согласилось и направило объемные вопросы к интервью, на каждый из которых министр дал исчерпывающий ответ. Однако в итоге текст не был опубликован.

Лавров подтвердил готовность России к саммиту с США в Будапеште

В издании объяснили отказ тем, что слова Лаврова содержат «спорные утверждения», требующие проверки фактов или разъяснений. Интервью вышло в сокращенном виде, редакция убрала из него неудобные для официального Рима моменты. В МИД сочли эти действия цензурой.