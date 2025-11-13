МИД России опубликовал напугавшее западное СМИ интервью Лаврова

МИД России опубликовал полное интервью министра иностранных дел страны Сергея Лаврова итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось выпускать из-за собственной цензуры. Соответствующий текст размещен на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что издание направило объемные вопросы к интервью и на каждый из них Лавров дал исчерпывающий ответ.

В частности, дипломат заявил в интервью, что Россия готова пойти с Европой на контакт, когда там пройдет «русофобское остервенение». Он подчеркнул, что конфронтация не была выбором Москвы, на нее пошли европейцы.

Лавров пригрозил зеркальным ответом на ядерные испытания других стран

Ранее в МИД сообщили, что Лавров дал интервью газете Corriere della Sera, однако, когда текст был готов, редакция издания отказалась его публиковать. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются примером вопиющей цензуры, поскольку газета сознательно решила убрать все неудобные моменты для официальной позиции Рима.