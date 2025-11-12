Если Армения решит отказаться от поставок российского зерна в пользу украинского, то навредит этим лишь себе. Такое мнение в беседе с News.ru высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он уверен, что потеря покупателя в лице Армении России «ничем не грозит».

«Гадать, что в конечном итоге решат в Ереване, бессмысленно. Очевидно, что смена поставщика способна навредить самой Армении, но об этом руководство страны, похоже, думает в последнюю очередь, — считает Миронов.

Лидер партии «Справедливая Россия» назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «бесхребетным политиком, готовым пойти на все ради симпатии господ из Брюсселя». При этом, по словам Миронова, если Ереван поймет всю «болезненность» отказа от российского зерна, то «столь же легко пойдет на попятную и будет все отрицать».

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила о планах Армении заместить российское зерно украинским. Отмечалось, что Ереван готов пойти на данный шаг даже при условии, что поставки от Киева будут стоить ему в полтора раза дороже.