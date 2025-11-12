Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал обещания по обменам пленными.

Дипломат в своем Telegram-канале прокомментировала заявления замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, что в ходе переговоров с российской стороной "нельзя было вести творческие дискуссии".

"Подтверждаю. "Творческих дискуссий" с ними никто вести не собирался", - указала Захарова.

Она подчеркнула, что украинской стороне были сделаны "конкретные предложения, в частности, по обменам пленными". Но Киев своих обещаний не выполнил. "Из 1200 договоренных поменяли менее 30 процентов", - сообщила Захарова, добавив, что граждане Украины должны об этом знать.

Ранее Захарова указала, что сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с Россией является "признанием в том, что никакого искреннего стремления к миру" режим Зеленского проявлять не собирался.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британским СМИ заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой. Он объяснил это тем, что в текущем году они "завершились без существенного прогресса, они были прекращены".

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук ранее указал, что Россия готова к проведению новых раундов переговоров на площадке Стамбула.

"Мяч сейчас находится на украинской стороне", - отметил он.

Полищук обратил внимание, что без ответа Киева оставалось предложение Москвы о создании трех рабочих групп стамбульского процесса.