Кремль обратился к Трампу по Украине

Россия искренне надеется, что президент США Дональд Трамп по-прежнему готов содействовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — заявил Песков.

Одновременно представитель Кремля подчеркнул, что отношения между Россией и США необходимо улучшать, в том числе открывая новые возможности для экономического сотрудничества. «Мы должны улучшить наши двусторонние отношения... Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», — отметил он, добавив, что у отношений двух стран «блестящие перспективы», однако стороны пока лишь теряют время и деньги.

Кроме того, Песков затронул и тему ядерной риторики, назвав ее опасной. Он подчеркнул, что, хотя ядерное оружие и является инструментом взаимного сдерживания, Россия предпочла бы избегать разговоров на эту тему. «Ядерная риторика всегда опасна... даже говорить об этом опасно», — заключил пресс-секретарь президента.