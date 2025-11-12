Путин продемонстрировал знание казахского языка

Президент России Владимир Путин, общаясь с артистами из Казахстана в Большом театре, рассказал, что пока плохо знает казахский, но из их выступления понял слово "алтын" - золото.

"Я когда слушал ведущего [артиста]… Казахский не очень пока, но одно слово я услышал - "алтын". Это "золото". Вот вы золото и есть", - сказал Путин, обращаясь к артистам.

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после гала-концерта пообщались с артистами в Большом театре. Главы государств встретились с артистами в Императорском фойе театра.

Гала-концерт прошел по случаю Дней культуры Казахстана в России. Посещением Большого театра Токаев завершил госвизит в РФ, состоявшийся 11-12 ноября.