Песков раскрыл ожидания от Трампа по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие ожидания есть у Москвы насчет участия американского лидера Дональда Трампа в процессе урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал CNN.

Песков подчеркнул, что Россия надеется на готовность Трампа помочь в разрешении конфликта.

«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

7 ноября Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.