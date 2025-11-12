В Кремле заявили об опасности ядерной риторики

Ядерная риторика опасна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Напомним, что в последние годы политики и публицисты неоднократно поднимали тему возможного применения ядерного оружия. В частности, речь шла о тактических и стратегических вооружениях, а также о «грязных бомбах».

«Ядерная риторика всегда опасна. С одной стороны, ядерное оружие — это хорошая вещь для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но с другой стороны, даже говорить об этом опасно», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь признал, что Россия предпочла бы не муссировать эту тему.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Россия ответственно относится к вопросам, связанным с ядерной тематикой. Он добавил, что российская сторона исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя.