Ушаков: Путин не получал от Трампа никаких посланий через Токаева

Президент США Дональд Трамп не передавал президенту России Владимиру Путину послания через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии телеканалу «Россия 1».

«Мы не получали никаких сигналов через него», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели приветствие Токаева Трампу во время визита в Вашингтон.