Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

Слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о приостановке переговоров с Россией говорят об отсутствии у Киева стремления к миру.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим [президента Украины Владимира] Зеленского не собирался проявлять», — заявила Захарова.

Киев официально остановил мирные переговоры с Москвой

Ранее Кислица в интервью The Times заявил, что переговоры Украины с Россией «завершились с незначительным прогрессом». Он также отметил, что он был открыт к прогрессу на пути к миру во время двусторонних переговоров Киева с Москвой.