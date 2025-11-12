Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

Слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о приостановке переговоров с Россией говорят об отсутствии у Киева стремления к миру.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
Киев официально остановил мирные переговоры с Москвой
Ранее Кислица в интервью The Times заявил, что переговоры Украины с Россией «завершились с незначительным прогрессом». Он также отметил, что он был открыт к прогрессу на пути к миру во время двусторонних переговоров Киева с Москвой.