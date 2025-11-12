Киев официально остановил мирные переговоры с Москвой

Диалог с Россией был прекращен из-за отсутствия предметного обсуждения конкретных шагов по урегулированию, рассказал в интервью британской газете The Times замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По мнению дипломата, российская сторона уделяла на встречах большое внимание историческому контексту отношений двух стран.

Кислица заметил, что для демонстрации прогресса предлагалось создавать рабочие группы в мессенджерах, однако до обсуждения ключевых вопросов повестки дело так и не дошло.

Единственное прекращение огня, которое обсуждалось, касалось лишь короткой гуманитарной паузы, уточнил замминистра.

По оценке дипломата, диалог был затруднен, поскольку российская делегация действовала в рамках «очень жесткого мандата».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев не готов говорить.

«Переговорный процесс невозможно вести в одиночку в условиях, когда киевский режим ни о чем говорить не хочет, на поставленные вопросы отвечать тоже не хочет», — подчеркнул представитель Кремля.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, в свою очередь, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции.

Россия заявила о готовности возобновить переговоры с Украиной

Дипломат пояснил, что переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, несмотря на неоднократные призывы Анкары вернуть стороны за стол переговоров.