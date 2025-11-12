Канада призвала сохранить коллективное давление на Россию

Канада настаивает на сохранении коллективных санкций против России и иных мер экономического давления. Об этом перед началом встречи глав МИД «Большой семерки» (G7) с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заявила глава канадского МИД Анита Ананд, передает РИА Новости.

Ананд указала, что с 2014 года канадские власти ввели ограничительные меры в отношении Российской Федерации, затронувшие свыше 3300 граждан и организаций. Под санкции также попали более 300 морских судов.

Ранее власти Канады внесли в санкционный список 13 физических и 11 юридических лиц из России в связи с продолжением конфликта на Украине. В том числе в список попали развиваемый «Новатэком» завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» и «СПГ Портовая» — аналогичный проект «Газпрома».