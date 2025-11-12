Путин и Токаев предложили тосты друг за друга

Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле на торжественном приеме в честь госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и рассказал казахскую пословицу.

"Казахская мудрость гласит: сила орла в крыльях, а человека - в друзьях", - сказал он.

Путин отметил, что Россия очень ценит добрые, дружественные отношения с Казахстаном и готова совместно решать самые масштабные задачи. Российский лидер предложил тост.

"За дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества РФ и республики Казахстан, за дружбу и процветание наших братских народов, за здоровье Касым-Жомарта Кемелевича", - сказал он.

В свою очередь Токаев предложил тост - за президента РФ Владимира Путина.