Путин оценил перспективы партнерства между Казахстаном и регионами России

Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах сотрудничества между Казахстаном и регионами РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Путин заявил, что в этой области есть большие перспективы для взаимодействия. При этом он также добавил, что оно может касаться всех сфер экономической и социальной жизни.

«У наших регионов самые широкие перспективы для взаимодействия. И, конечно, не только в области образования и подготовки кадров, но и во всех остальных сферах экономической и социальной жизни», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что Россия и Казахстан должны создавать собственные технологические платформы.