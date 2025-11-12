Россия всегда осознавала опасность возможной войны с Европой и принимала меры безопасности на этот случай. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым, опубликованной в Telegram-канале.

«Мы всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому, собственно, все меры по обеспечению своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва разделяет мнение президента Сербии Александра Вучича, заявившего о подготовке Европы к войне. Представитель российского лидера подтвердил, что в европейских государствах наблюдаются сильные «промилитаристские настроения».

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что людей в Европе готовят к вооруженному противостоянию с Россией.