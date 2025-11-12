Кремль видит, что Европа готовится к войне с Российской Фередацией. Об этом в среду, 12 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Администрация президента РФ

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его мнению, европейские страны готовятся к войне с Россией.

В интервью журналисту Александру Юнашеву Песков отметил, что позиция Москвы совпадает с оценкой Вучича: в ЕС действительно усиливаются промилитаристские настроения. Он подчеркнул, что во многих государствах наблюдается рост военных бюджетов, однако, по его мнению, такой курс принесет Европе больше вреда, чем пользы.

Песков также подчеркнул, что в Москве изначально осознавали существование подобных рисков и заблаговременно предприняли все необходимые меры для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности.

— Наше видение совпадает. Действительно, очень такие сильные промилитаристские настроения в европейских странах, — заявил пресс-секретарь президента в интервью.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил ЕС в стремлении к войне из-за поддержки Украины. Политик сравнил текущую ситуацию в Европе с событиями, предшествовавшими Первой и Второй мировым войнам.