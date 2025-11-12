Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала «Юнашев LIVE» заявил, что в Кремле согласны с позицией президента Сербии Александра Вучича, что Европа готовится к войне с Россией.

Таким образом он отметил, что видение Москвы совпадает с мнением президента Сербии Александра Вучича о том, что в европейских странах действительно наблюдаются сильные «промилитаристские настроения».

«Они вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже до 5% довели. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики... мы всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Европы готовятся к возможному вооружённому столкновению с Россией.