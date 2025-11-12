О чем говорят в Госдуме сегодня: атаки на Украину и работа во время больничного

В Госдуме подняли вопрос о повышении окладов срочникам и разрешении работать на больничном, а также оценили влияние курьерских доставок на молодежь и необходимость атак на Украину. О чем говорят в Госдуме 12 ноября, разбирался «Рамблер».

Атаки на Украину

Российским хакерам стоит продолжать кибератаки на Украину, однако «необходимо помнить о том, что города все-таки берет пехота». Об этом заявил News.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, пока говорить о парализации армии противника «было бы излишне самоуверенно».

«Конечно, кибератаки нужно продолжать, вести системно, выводя из строя украинские коммуникации. Однако необходимо помнить, что города все-таки берет пехота. И общие результаты работы наших армейских подразделений должны быть видны прежде всего на земле», — уверен Журавлев.

Заказ молодежью товаров через доставку

Молодежь злоупотребляет услугами курьеров, лишая себя как физических нагрузок, так и возможности выбора товаров. Такие действия способствуют ожирению, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Сергей Лисовский.

Он отметил, что молодые люди готовы заказывать курьерской доставкой даже какие-то мелочи, вроде пакета молока, но сэкономленное на походе в магазин время тратится ими на игры и сидение в телефонах.

«Они лишают себя возможности самим выбрать товар и реально его оценить. (…) Это увлечение курьерами и доставкой не оздоравливает нас и не создает дополнительной стоимости нашей экономике, а только усугубляет проблемы, которые есть», — считает парламентарий.

Вопрос о повышении окладов срочникам

Комитет Госдумы по обороне единогласно рекомендовал отклонить предложение об увеличении окладов военнослужащим по призыву до 7500 рублей. Об этом «Газете.Ru» заявил автор инициативы о трехкратном увеличении оклада депутат Михаил Делягин.

«В парламентском комитете рекомендовали Государственной Думе отклонить соответствующую бюджетную поправку «в связи с несвоевременностью в условиях проведения специальной военной операции»», — пояснил он.

Работа на больничном

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением разрешить россиянам работать в упрощенном режиме во время больничного без потери в заработке. Об этом пишет РИА Новости.

Предложенный парламентарием законопроект предусматривает дополнение Трудового кодекса РФ новой статьей 931 и введения понятия о «временном адаптивном режиме труда». При этом особо оговаривается, что новый режим должен быть добровольным и применяться на основании заявления работника при наличии медицинского заключения. По мнению Нилова, это позволит сохранить 100% доходов в периоды временных нарушений здоровья, когда можно работать в щадящем режиме.