«Высокий уровень»: эксперт оценил визит Токаева в Москву

Обстановка во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву, в том числе и личное приглашение его российским лидером Владимиром Путиным в кремлевские апартаменты, говорят о высоком уровне доверия. Об этом рассказал Sputnik Казахстан политолог Петр Своик.

Токаев прибыл в Россию с государственным визитом 11 ноября. Тогда же состоялась встреча казахстанского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Глава России пригласил коллегу «к себе», чтобы пообщаться в неформальной обстановке.

По мнению политолога Петра Своика, особые знаки внимания со стороны Владимира Путина, вплоть до личного приглашения в кремлевские апартаменты, где до этого бывал только председатель КНР Си Цзиньпин, говорят о «высоком уровне доверия и стратегического сближения двух стран».

Казахстан и Россию связывают не только исторические и политические отношения, но и энергетическая инфраструктура, так как по российской территории проходит трубопровод, через который экспортируется нефть с крупнейших казахстанских месторождений — Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, напомнил эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что ранее состоявшийся визит Токаева в Вашингтон, который подавался как «некий новый этап отношений с США», прорывом так и не стал.

«На самом-то деле это всего лишь попытка США продлить и закрепить предыдущие отношения. В частности был подписан меморандум о том, что будут идти переговоры по продолжению судьбы Тенгиза после 2033 года. Но это же всего лишь продолжение», — констатировал Своик.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал подписание в ходе своего визита в Россию Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. По словам президента, таким образом Россия и Казахстан поднимут двусторонние отношения на новый уровень.