В России ответили на слова о доминировании НАТО над Россией в Балтийском море

Большой вопрос, доминирует ли НАТО над Россией в Балтийском море, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующие слова контр-адмирала Военно-морских сил США Брета Граббе.

Ранее американский военный заявил, что НАТО доминирует над Россией в Балтийском море, поскольку в настоящее время соотношение надводных и подводных кораблей Североатлантического альянса и российских кораблей и подлодок в регионе составляет три-четыре к одному.

По словам депутата, эффективность в данном театре боевых действий не определяется наличием кораблей.

«Удары, в случае чего, будут наноситься и с глубины суши, с любой точки Российской Федерации, с любой точки земного шара, где находятся подводные лодки, поэтому считать, сколько кораблей находится у нас в Балтийском море и как они там доминируют, некорректно. Взаимоотношения по мощи войск определяется общим количеством и по направлениям, а не тем, сколько там в данном регионе находится кораблей. Контр-адмирал должен понимать, что такое ведение боевых действий, стратегия и тактика. Это говорит о некомпетентности», — поделился Колесник.

В понедельник, 3 ноября, в Балтийском море зафиксировали многочисленные сигналы «кораблей-призраков» — военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах.