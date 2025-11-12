В России нашли необычный способ научить детей безопасности

Детям необходимо рассказывать об угрозе взрывоопасных предметов, в том числе и с помощью специальных комиксов. Об этом заявила News.ru депутат Госдумы Яна Лантратова.

Ранее в подмосковном Красногорске десятилетний мальчик поднял с земли подарочную упаковку с купюрой в десять рублей, в которую было заложено самодельное взрывное устройство. В результате взрыва у ребенка серьезно повреждена кисть руки.

По мнению депутата Госдумы Яны Лантратовой, с детьми обязательно нужно обсуждать всевозможные угрозы и опасности.

«Это не значит, что что-то случится, это значит просто: «Предупрежден — значит вооружен». И вот это просвещение детей, оно крайне важно, — уверена парламентарий.

Депутат Госдумы считает, что стоит взять на вооружение и комиксы, выпущенные в ряде российских регионов. В них в доступной форме объясняют виды угроз и правила поведения в опасных ситуациях, позволяя информировать детей, не запугивая их.

Лантратова планирует направить официальное обращение в Министерство просвещения и предложить рассмотреть возможность включения данной тематики в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном».