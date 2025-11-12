Песков анонсировал совместный визит Путина и Токаева в Большой театр

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев запланировали совместное посещение Большого театра в среду, 12 ноября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что мероприятие пройдет в рамках гала-концерта мастеров искусств Казахстана.

Визит казахстанского лидера в Москву носит характер государственного визита и включает насыщенную программу. Накануне, 11 ноября, президенты двух стран провели переговоры в Кремле, в ходе которых обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки.

Важным событием визита станет подписание Декларации о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Как отмечал ранее Токаев, этот документ определит новые горизонты взаимодействия между двумя странами.

В программе визита также запланировано участие лидеров в пленарном заседании 21-го форума сотрудничества России и Казахстана, которое пройдет в формате видеоконференции. По завершении официальных мероприятий президенты сделают совместное заявление для представителей средств массовой информации.