Совфед одобрил закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии

Совет Федерации одобрил закон, усиливающий ответственность за диверсии и вводящий пожизненное заключение за вовлечение детей в такие действия. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента. После подписания президентом документ вступит в силу.

Закон дополняет статью 281.1 УК России нормой о наказании за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. За это предусмотрено лишение свободы от 10 до 20 лет или пожизненно, со штрафом до одного миллиона рублей.

Изменения касаются и статьи 205.1 УК — за содействие террористической деятельности теперь также может грозить пожизненное заключение. Кроме того, снижен возраст уголовной ответственности до 14 лет за ряд тяжких преступлений, включая диверсию и участие в диверсионных сообществах.

Согласно закону, условное наказание за участие в диверсионном сообществе не назначается, а для УДО нужно отбыть не менее 75 процентов срока. Авторы инициативы отметили, что число таких преступлений выросло почти в четыре раза за последние годы, передает сайт СФ.

Ранее этот закон одобрила Госдума: по словам спикера ГД Вячеслава Володина, в рамках закона теперь отменены сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности, что означает возможность привлечения к ответственности независимо от времени их совершения.