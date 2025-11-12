Токаев обсудил с Путиным тет-а-тет ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что накануне провел в Кремле продолжительную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в среду, 12 ноября, он сообщил во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.

© Администрация президента РФ

По словам главы Казахстана, разговор прошел в приватном формате и был посвящен ключевым вопросам международной повестки и сотрудничества двух стран.

— Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации, — приводит его слова ТАСС.

11 ноября Токаев приехал в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он прибыл в Россию с государственным визитом. Ранее Песков сообщал, что первая встреча лидеров государств пройдет за неформальным обедом, при этом официальная программа визита начнется 12 ноября.

В честь его визита в Москву Останкинская телебашня окрасилась в цвета государственного флага Казахстана.