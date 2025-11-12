Кремль обратил внимание на коррупционный скандал на Украине. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил мнение, что на это обратили внимание и в Европейском союзе, и в США.

«Это страны, которые являются донорами Киевского режима. Эти страны лучше и лучше начинают осознавать, что часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается Киевским режимом. Это очевидно, и все больше людей это понимают», — отметил Песков.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме».

Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого критики Зеленского называют его «кошельком».