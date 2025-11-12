Полищук: РФ готова возобновить переговоры с Украиной

Руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сказал, что РФ готова готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле.

Дипломат сказал в интервью ТАСС, что "мяч находится на украинской стороне".

Первый раунд переговоров в Стамбуле состоялся в середине мая 2025 года, второй - в начале июня, третий в конце июля. Впоследствии обсуждалось возобновление переговоров и даже повышение их уровня, но конкретных решений не принималось.