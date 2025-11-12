Токаев прибыл в Совет Федерации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках государственного визита в Россию прибыл в Совет Федерации.

Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе палаты регионов.

«Прямо сейчас начинается встреча в расширенном составе президента Казахстана с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко», — говорится в сообщении.

Казахстанский лидер находится в РФ с двухдневным государственным визитом. Накануне он встретился в Кремле с главой Российского государства Владимиром Путиным. Неформальная беседа президентов двух стран продолжалась более 2,5 часа. Основная часть программы визита запланирована на 12 ноября.