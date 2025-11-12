Президент России Владимир Путин посетит Индию 5 декабря. Такая информация следует из сообщения на сайте «Росконгресса».

© Вечерняя Москва

Этот фонд является организатором Российско-индийского форума, который пройдет в Нью-Дели 4-5 декабря.

— Центральным событием Форума станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, посвященное потенциалу взаимной торговли и возможностям для расширения выхода индийских поставщиков на рынок России. Участие в нем примут высокопоставленные лица из числа официальных и деловых кругов двух стран, — говорится на сайте.

Уточняется, что в рамках форума также пройдет серия дискуссий, посвященных различным направлениям российско-индийского сотрудничества.

Ранее появилась информация, что Россия и Индия готовят соглашение, которое обеспечит защиту прав индийских трудовых мигрантов на территории РФ. При этом подписание соглашения может состояться во время визита Владимира Путина в Нью-Дели.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 6 ноября заявил, что Индия якобы «в основном» прекратила приобретение российской нефти. Он также пообещал, что приедет в Индию.