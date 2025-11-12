Нижняя палата парламента Казахстана приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Нижняя палата парламента Казахстана (Мажилис) приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ и интернете. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что закон был принят для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. "Предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации", - говорится в сообщении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса. Закон поступит на рассмотрение верхней палаты парламента Казахстана. До этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстан нацелен на укрепление традиционных ценностей вопреки влиянию Запада. Он отметил необходимость сохранения традиционных семейных ценностей, назвав противоположную пропаганду Запада деструктивной.