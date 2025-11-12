Депутат предложил неожиданный ответ на агрессивную политику Британии

Лидер партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил преподавать в школах китайский язык вместо английского. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Малинковича, отказаться от английского языка в школах необходимо из-за «антироссийской политики» некоторых стран. Также политик предложил переименовать в России улицы и объекты инфраструктуры, названия которых связаны с этими государствами. По задумке депутата, Английский проспект в Санкт-Петербурге можно заменить Индийским проспектом.

«Некоторые страны Запада ведут уж совсем агрессивную антироссийскую политику, которая требует ответных мер. Например, Британия, Германия», - заявил Малинкович.

Он подчеркнул, что вместо английского в школах стоит изучать китайский, так как это перспективный язык. Депутат указал, что также английский можно заменить уроками испанского, «на котором говорят Латинская Америка, Куба, Венесуэла».

Также Малинкович призвал ужесточить визовую политику для граждан «стран с агрессивной позицией». Кроме того, он предложил выпустить в России книгу о «преступлениях британского империализма».

«Книгу нужно в обязательном порядке показывать при пересечении границы британцам, если они все-таки будут въезжать в Россию по каким-то причинам», - заключил депутат.

Министерство просвещения РФ предложило с сентября 2026 года сократить количество часов изучения иностранного языка в 5-7-х классах с 510 (три урока в неделю) до 408 часов (два урока в неделю). В министерстве подчеркнули, что сокращение часов «направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане». В 2026/2027 учебном году также планируется ввести в школах новый предмет, направленный на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, - «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР).