Небензя рассказал о реакции Трампа на одну реплику Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп не мог поверить словам его российского коллеги Владимира Путина о преследовании на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сказанным в ходе саммита лидеров на Аляске. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

«Президент Путин говорил [Трампу] о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», — рассказал он.

Дипломат также выразил мнение, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, с которым Путин неоднократно имел многочасовые беседы, также узнал от российского лидера «много нового и интересного» для себя об украинском конфликте.

Ранее Небензя рассказал о том, что к нему с визитом вежливости приходил постпред США при ООН Майкл Уолтц. По словам российского дипломата, они вместе с коллегой обсудили сотрудничество двух стран в рамках организации, а также «просто поговорили за жизнь».