Стало известно о жестком ответе России на скандал в Японии из-за Курил

Россия любопытным образом отреагировала на скандал в Японии из-за Курильских островов.

Об этом сообщает издание Baijiahao, передаёт АБН24.

Отмечается, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неожиданно спокойно и жёстко отреагировал на ситуацию. Он дал понять, что подобные скандалы являются внутренним делом Японии и напомнил Токио, что территориальная принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнения.

«Реакция России была неожиданно спокойной, но в то же время твёрдой. Россия в очередной раз заняла жёсткую позицию по вопросу Южных Курил», — подеркнули китайские журналисты.

Ранее в Японии министр по делам Окинавы и «северных территорий» (так в стране называют южную часть Курил) Хитоси Кикавада получил выговор за то, что назвал эти территории «заграничными».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемой риторику Японии о «незаконной оккупации» Россией Курил.