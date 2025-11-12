Британцы статьей Financial Times (FT) о контактах глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио пытались сорвать переговорный процесс по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Эта статья Financial Times была абсолютно точно скомпилированной. Она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а, конечно, те, кто стоят за ними и над ними. А почему? Да потому, что нужно сделать все, с их точки зрения, для того, чтобы сорвать переговорный процесс", - пояснила дипломат.

Британцы, указала официальный представитель МИД РФ, сорвали переговоры и в 2022 году.