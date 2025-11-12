Миронов предложил программу по обеспечению граждан жильем

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает передавать в социальный найм нераспроданные квартиры. Таким образом в рамках государственной поддержки будет реализована программа предоставления квартир нуждающимся гражданам с возможностью последующего выкупа.

«Предлагаю запустить программу социального найма жилья, которое простаивает и приносит убытки застройщикам. Если не хотят по фиксированной цене продавать квартиры государству, пусть сдают их в аренду по долгосрочным контрактам, а государство будет передавать жилье нуждающимся с возможностью выкупа при господдержке», — передает ТАСС слова Миронова.

Депутат отметил, что льготная аренда для многих семей может стать единственным способом обеспечить себя жильем. Он подчеркнул, что отсутствие жилья негативно сказывается на решении людей заводить детей. Миронов заключил, что за счет развития такой программы есть возможность решить жилищную проблему для граждан России, особенно для малоимущих.

Ранее инициативу лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, которая касается нового способа приобретения квартир, одобрила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Миронов предложил создать аналог строительных сберкасс, тогда размер кредита при покупке квартир станет меньше в 2,5 раза.