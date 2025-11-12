В РФ усилят уголовное наказание за диверсии в РФ

Госдума ФС РФ 11 ноября во втором и третьем чтениях приняла закон, который ужесточает наказание за диверсии. Теперь за склонение несовершеннолетних к таким действиям может грозить пожизненное заключение.

Кроме того, ответственность за диверсии вводится с 14 лет. Отменяются сроки давности по соответствующим статьям, а также исключается возможность условного срока за участие в диверсионном сообществе. Осуждённые по этим статьям не смогут рассчитывать и на досрочное освобождение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что такие меры нужны для защиты граждан и предотвращения вовлечения подростков в диверсионную деятельность. По-другому нельзя. Мы запаздываем с этим решением. Это сделано в интересах безопасности страны и подрастающего поколения.

За законопроект проголосовали все 413 депутатов, воздержавшихся и против не было.

Документ внесли представители всех парламентских фракций во главе с Вячеславом Володиным. В пояснительной записке говорится, что число подобных преступлений растёт: если с 2019 по 2023 год по статье 281 УК РФ осудили 13 человек, то только в 2024 году — уже 48.