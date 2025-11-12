Сенатор Пушков высмеял ультиматум Эстонии Китаю из-за Украины

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что эстонское руководство неадекватно представляет свою роль в мировой политике, комментируя высказывания главы МИД прибалтийской республики Маргуса Цахкны о «российской угрозе».

В своём Telegram он отметил, что эстонский министр в ходе визита в КНР пытался убедить представителей Китая в том, что «Россия представляет экзистенциальную угрозу». Также, по словам Пушкова. Цахкна «решил пригрозить» Китаю отношениями с Эстонией.

«Это, конечно, перл. То есть, если Пекин сразу же после визита эстонского министра не бросится «решать вопросы» с Россией, иными словами, не начнёт разрушать отношения налаженного стратегического партнёрства с Москвой, то у КНР не будет хороших отношений с Эстонией ! Какой кошмар», — написал он.Ранее Цахкна сказал, что Китай может быстро закончить украинский конфликт.