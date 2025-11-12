Названа готовность России к стамбульским переговорам

Российская сторона готова к стамбульским переговорам с представителями Украины в любой момент.

Об этом ТАСС сказал временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

Лавров раскрыл одну из ключевых деталей переговоров на Аляске по СВО

«В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент», — подчеркнул он.

Ранее глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын сказал, что турецкая сторона готова вновь принять у себя переговоры по украинскому кризису.