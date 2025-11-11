Появились подробности встречи Путина и Токаева в Москве

В Москве завершилась неформальная встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как рассказали в Кремле, Путин лично проводил Токаева из Сенатского дворца в Кремле. В процессе политики еще немного побеседовали, а на прощание пожали друг другу руки и обнялись.

«Спасибо вам большое за гостеприимство! До встречи завтра», — заявил Токаев.

Отмечается, что 12 ноября Путин и Токаев снова встретятся в Кремле. В процессе этих переговоров планируется подписать ряд важных двусторонних документов.

Ранее Токаев заявил, что у Казахстана и России «нет серьезных проблем».