Песков рассказал, почему лидеры не посещают несколько городов во время госвизита

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему лидеры во время государственных визитов перестали посещать несколько городов.

Российский президент Владимир Путин во вторник, 11 ноября, встретился в Кремле с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который прилетел в Москву с госвизитом. Ранее Песков сообщал, что первая встреча лидеров стран пройдет за неформальным обедом, при этом официальная программа визита начнется в среду, 12 ноября.

— Времени ни у кого нет. Невероятно стремительно бежит время! Вы даже не представляете, — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста, почему теперь главы стран, совершая госвизиты, не посещают в обязательном порядке, как раньше, еще один город, передает РИА Новости.

Российские истребители сопровождали самолет Касым-Жомарта Токаева в качестве почетного караула. Об этом также сообщил Дмитрий Песков.

Ранее в пресс-службе казахстанского лидера Aqorda сообщили, что истребители Су-35 Минобороны РФ сопровождали борт главы Казахстана до Москвы от границы двух стран.